مكافحة المخدرات تنجح في ضبط 24 كيلو مخدرات متنوعة في 24 ساعة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها..فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح ، وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (عدد 6 قالب لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 3 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الأفيون وزنت 2,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية ، وبحوزتهما (عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 750 جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ، سلاح أبيض ، ميزان حساس).

ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وبحوزتها (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,600 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس وزنت 20 جرام – عدد 1380 قرص مخدر لعقار الترامادول – 700 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 405 قرص لعقارى "أموتريل – أبتريل" - مبلغ مالى – سلاح أبيض – أدوات التعاطى ).

ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة التجمع بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 75 جرام – كمية لمخدر الكوكايين وزنت 25 جرام - كمية لمخدر إم دى إيه "المادة الفعالة لأقراص الإكستاسى" وزنت 10 جرام -مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 ميزان حساس).