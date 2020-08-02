مسؤول لجنة التموين: الكمامة اختيارية وليست إجبارية.. ويتم غسلها 30 مرة

قال هشام الدجوي مسؤول لجنة التموين بمحافظة الجيزة، إن هناك دعم بحوالي 90 مليار جنيه موزعة للخبز والتموين ونقاط فرق الخبز، مؤكدا على توافر السلع التموينية في منافذ التموين.

وأضاف الدجوي، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين والتحدي الذي تم إطلاقه في ظل جائحة كورونا لا يوجد أي رف فارغ في منافذ التموين، وهذا التحدي مستمر حتى الآن والبضاعة متواجدة في المحال والمخازن الخاصة بالشركة المصرية.

وأكد أن الجبهة الداخلية لدى وزارة التموين تعمل بنسبة 100%، وهناك سلع إستراتيجية تكفينا لمدة من 6 أشهر وحتى سنة كاملة.

وتابع أن جميع منافذ التموين على مستوي أنحاء الجمهورية تعمل اليوم بكامل طاقتها وعمالها، مشيرا إلى أن كمامة التموين اختيارية وهي سلعة مثلها مثل أي سلعة على المواطن حق الاختيار مثل السكر والزيت وغيرها، والكمامة تعتبر مجانا بسعر 8 جنيهات ونصف، وهي مبطنة ويتم غسلها 30 مرة ولا تسبب أي نوع من الحساسية للمواطن.