مطار القاهرة يستقبل 20 رحلة دولية تقل 2662 راكبا

استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 20 رحلة طيران دولية، تقل على متنها 2662 مسافرا من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة وجهات خارجية.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، عن أن صالات الوصول بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران، وشركات عربية وأجنبية أخرى قادمة من عدة دول بالخارج منها "الكويت، الإمارات، السودان، السعودية، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، لندن، إيطاليا، هولندا، لبنان".

وخضع جميع ركاب الرحلات للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث جرى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.