وفاة صيدلي متأثرا بإصابته بكورونا في ثالث أيام العيد بالمنوفية

لقي الصيدلي محمد حمزة ابن قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد عزله في الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات العزل الصحي.

ونعت مستشفى منوف العام الدكتور محمد حمزة، والذي توفي اليوم الأحد، بعد فترة طويلة بالرعاية المركزة، متمنين له الرحمة ومقدمين العزاء لأسرته وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

من جانبه، قال أيمن معاذ عضو مجلس النواب عم محافظة المنوفية، على صفحته على "فيسبوك"، "‏انتقل إلى رحمة الله تعالي الدكتور محمد حمزة اللهم ارحمه رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".