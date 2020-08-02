سكرتير مساعد الدقهلية تتابع غلق الملاهي والحدائق في العيد

تابعت منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، اليوم، تنفيذ قرار غلق مدن الملاهي بالمحافظة وغلق الحدائق والمتنزهات العامة لمنع التجمعات ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وتفقدت الغندور مدينة ملاهي بالمنصورة وعدد من الحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من غلقها يرافقها المحاسب سعد بغدادي رئيس حي غرب المنصورة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني خلال أيام عيد الأضحى المبارك ومتابعة إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.