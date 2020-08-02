رفع وتسوية 1600 طن رتش بالطريق الدائري بالغردقة في إجازة العيد

نفذت أجهزة مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء عاطف وجدي رئيس المدينة، اليوم الأحد، حملة لرفع وتسوية الرتش والمخلفات بالطريق الدائري الأوسط، بطول الطريق الرابط ما بين الدائري الأوسط إلى الخارجي ورفعت ما يقرب عن حوالي 1600 طن من المخلفات.

وأشار اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة على رفع 1600 طن من المخلفات، مؤكدا على تكثيف الجهود وحملات رفع المخلفات القمامة وتراكمات رتش المباني للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على المظهر العام والحضاري للمدينة السياحية ومتابعة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تهدف إلى الحرص على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد على استكمال رفع وتسوية باقي الطريق من الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينه الغردقة، موجها باستغلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي يصعب رفعها في الأيام العادية لعدم تأثيرها على الحركة المرورية طبقا لتعليمات محافظة البحر الأحمر.