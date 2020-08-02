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للمرة الأولى منذ 12 قرنا.. رسامة قمصين بجبل القلالي

كتب:

مصطفى رحومه
06:36 م | الأحد 02 أغسطس 2020
الرسامة القمصية

الرسامة القمصية

شهد دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة ، صباح اليوم، الرسامة القمصية الأولى به منذ 1200 سنة، لاثنين من رهبانه.

حيث رسم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس الدير، بمشاركة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير ذاته، كلًّا من الراهب مرقس السكندري والراهب تادرس السكندري، في رتبة القمصية، خلال صلوات القداس الإلهي.

وقال الأنبا باخوميوس قبيل صلوات الرسامة:

"آباؤنا علمونا أن الكهنوت دعوة واختيار و مسحة وإرسالية.. لهذا  نقوم برسامة اثنين من الرهبان قمامصة بدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالي..

الأب الراهب القس مرقس السكندري

الأب الراهب القس تادرس السكندري

ويعتبر هذا الحدث حدثًا تاريخيًّا لأنها أول مرة تتم رسامة قمامصة في جبل القلالي منذ 12 قرنًا.

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