"أبو هشيمة": ننتظر مشاركة إيجابية من المصريين في الخارج بانتخابات "الشيوخ"

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يتوقع مشاركة إيجابية كبيرة من المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والمقرر عقدها يومي 9 و 10 أغسطس الجاري.

وأضاف أبو هشيمة لـ "الوطن"، أن الحزب بصفة عامة ولجنة العلاقات الخارجية بصفة خاصة، حرصت خلال الفترة الماضية على التواصل مع عدد من الجاليات المصرية بالخارج، وحثهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، الذي يساهم بشكل كبير في بناء الدولة المصرية الحديثة، واكتمال أركانها التشريعية، مؤكداً أن الرسالة التي حرص الحزب على توصيلها للمصريين في الخارج هي ضرورة المشاركة بغض النظر عن الاختيارات.

وتابع أبوهشيمة، قائلاً: "منذ ثورة 30 يونيو وتجري الدولة اهتماماً كبيراً بملف مشاركة المصريين في الخارج في الحراك السياسي والاستحقاقات الدستورية المتعاقبة، وتوفر لهم كل الأدوات والسبل الممكنة التي تساعدهم على المشاركة الإيجابية، واختيار مصيرهم ومستقبلهم بمنتهى النزاهة والشفافية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مصر أصبحت دولة تهتم بأبنائها في مشارق الأرض ومغاربها ولا تفرق في المعاملة بين من هو داخل الوطن ومن هو خارجه"، مشيراً إلى أن مشاركة المصريين في كل الاستحقاقات التي تلت ثورة 30 يونيو، كانت تدل على أنهم رقم مهم في المعادلة السياسية، فضلاَ عن أنها كانت تعكس درجة الوعي لديهم، وحرصهم الشديد على صياغة مستقبل بلدهم بيدهم.

وأكد "أبو هشيمة"، أن الحزب سيشكل غرفة عمليات لمتابعة سير تصويت المصريين بالخارج، وحثهم على المشاركة الإيجابية.