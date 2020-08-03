حظك اليوم الاثنين 3-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يأخذ مولود برج الحمل دائمًا المبادرة في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك وعلاقتك بالزملاء والأصحاب، فقط لا ترفض نصيحة المخلصين منهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان واليوم تتحالف الكواكب لتمنحك يقظة وإشراقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.