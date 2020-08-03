تحقيقات النيابة بالسويس في قضية نشر زوج لصور زوجته تحت "الدش"

استمعت النيابة العامة بالسويس، لأقوال دعاء محمد ضحية زوجها الذي أرسل صورها الخاصة لشقيقها من أجل تهديدها، من بينها صور تم تصويرها وهي تحت "الدش" في منزلها.

وأكدت "دعاء"، أنها تقدمت بتظلم للنيابة بعد حفظ بلاغها، مؤكدة أن النيابة استمعت لها، وتم عرض مذكرة على المحامي العام للسويس.

وقالت إنها شرحت للنيابة، أن بداية أزمتها مع زوجها، "كان قايلي أن مرتبه 5 آلاف جنيه وعنده قرض سيارة، وكان بيديني 500 جنيه كل فترة طويلة، وأنا بصرف مرتبي كله على البيت وادخل جمعيات عشان أقدر أتحمل مسؤوليتهم".

مع زيادة الأعباء، بدأت "دعاء" تطالب زوجها بالإنفاق على أبنائه فكان رده جاهزا، إنها مسؤوليتها، "قلتله لأ أنا مسؤوليتي تربية العيال وأنت المصاريف، وبقى يروح يتغدى عند مامته وطول اليوم معرفش عنه حاجة ويسيبنا من غير أكل أو شرب أيام طويلة وأكلمه ميردش وبيتهرب مني، وفي الأخر قالي هديكي 100 جنيه وماليش دعوة بالأكل، كلوا عدس".

وكانت دعاء محمد قد روت تجربتها في تصريحات لـ"الوطن"، تفاصيل التعنيف الذي تعرضت له على يد زوجها، الذي كان يضربها ويرفض الإنفاق على بيته، وعندما طالبته بالإنفاق وأقامت ضده قضية تبين أن راتبه يصل إلى 14 ألف جنيه، فهددها إذا لم تتنازل عن القضايا سيفضحها بصورها الخاصة، وبالفعل أرسل صورتها "تحت الدش"، إلى شقيقها، وهدد بإرسالها إلى مديرها في العمل.