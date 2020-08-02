ضبط 135 مخالفة مرافق بحي شرق سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن ضبط 135 مخالفة مرافق متنوعة.

قال عاطف الصمطي، رئيس حي شرق سوهاج، إنه جرى تنفيذ حملة مرافق مكبرة بمنطقة الأرقم وخلف الإدارة الزراعية، بمتابعة ميدانية مسئولي الحي، لافتا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 135 مخالفة مرافق متنوعة "عربات يد وموازين وشمسيات وبرنيكات خشبية وبلاستيكية واستاندات وثلاجات".

وأشار رئيس حي شرق سوهاج إلى أن الحملات مستمرة لخلق متنفس في الشارع السوهاجي وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق، موضحا أن الحملات تأتي بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.