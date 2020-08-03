كليب "يابلدنا ياحلوة" لعمرو دياب يحقق 4 ملايين مشاهدة في 3 أيام

حقق المطرب عمرو دياب 4 ملايين مشاهدة بكليب "يابلدنا ياحلوة"، والذي تم طرحه منذ 3 أيام فقط، حيث تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب، قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة.

وحرص "دياب" و"العريان" على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية، وشوراعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وأبرز صناع العمل الهوية المصرية الثقافية والحضارية، من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة.