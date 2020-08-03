حواس عن تطوير منطقة الأهرامات: ستكون بلا خيالة أو مواصلات

أشاد الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار، بمشروع المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بالمشروع الهائل، كما ذكر أن حلمه هو تطوير منطقة آثار الأهرامات، وهناك اهتمام رئاسي بتطوير تلك المنطقة في الوقت الحالي، "أنا بشوف الهرم عبارة عن حديقة حيوان، فيه كل الحاجات البشعة، دي أجمل منطقة في الدنيا، وعجائب الدنيا السبع".

وتابع: "المنطقة من الهرم للمتحف هتفضى، كل المواصلات هتبقى تحت الأرض، ويتم بناء بزارات وفنادق، ممكن السائح ييجي مطار سفنكس يزور الأهرامات والمتحف الكبير ويرجع بعد 3 آيام، مش هيبقى فيه جمال وخيال ، هتبقى مدينة أثرية"، موضحًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير لن يكون حدث بمصري فقط بل حدث عالمي ضخم جدا.

وأضاف "حواس"، خلال حوار خاص على شاشة "اكسترا نيوز"، أن المتحف المصري الكبير يُعد الأعظم في العالم، ويحوي أقنعة توت عنخ أمون ومئات من القطع الأثرية الخاصة بتوت عنخ آمون، والتي من الممكن أن يقوم أي مواطن أو سائح بالتمتع في مشاهدتها على مدى 6 ساعات متواصلة، كما أنه سيمر من أسفل مسلة فرعونية.

وأكد العالم الأثري، أن الزائر سيتمكن من مشاهدة تمثال رمسيس الثاني، الذي تم نقله من ميدان رمسيس للمتحف، وكذلك تمثال حامي آله النيل، و 100 تمثال فرعوني بتصميم متحفي، "الأثار عاوزه 4 أيام عشان يشوفوها، ممكن القطع الخاصة بتوت عنخ أمون والتي قد تصل لـ 5 آلاف قطعة قد تحتاج يومين لمشاهدتها".