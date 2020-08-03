الخام العماني يرتفع إلى 43.62 دولار للبرميل في سبتمبر

أفادت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الإثنين، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر سيزيد 2.04 دولار إلى 43.62 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر هو متوسط التسويات اليومية في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى يوليو لعقد أقرب استحقاق.

وحُسب سعر البيع الرسمي لخام دبي، المحدد بخصم 80 سنتا عن الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 42.82 دولار للبرميل.