بالصور.. إقامة أول قداس في كنائس سوهاج منذ أزمة كورونا

شهدت كنائس محافظة سوهاج، إقامة أول قداس للصلاة وسط إجراءات احترازية مشددة وسط تطبيق لإجراءات التباعد الاجتماعي بعد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وحرص المصلين على ارتداء الكمامات واستخدمت الكنائس المطهرات والمعقمات وكاشفات الحرارة، وتم السماح لأعداد محدودة داخل الكنائس، وسادت فرحة بين جموع المصلين لعودتهم مرة أخرى للصلوات داخل الكنائس.

وتعود الصلاة داخل الكنائس طبقا لقرار قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتم تحديد عدة شروط لعودة الصلاة داخل الكنائس منها أن يتم التسجيل المسبق قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الالكترونية، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وأي تسجيلات مكررة يتم إلغائها تلقائيا.

وتشمل إجراءات الدخول إلى القداس، قياس درجة الحرارة قبل الدخول من باب الكنيسة مع إبراز بطاقة الرقم القومي.

وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة فقط بعدها يتم غلق الباب الخارجي للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج، ومنعت الكنيسة السلام باليد والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة.

وناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية من (كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه )، مؤكدة أنه سيتم فتح باب الكنيسة للانصراف تباعا، دون تكدس، وفى حالة التعذر عن الحضور يجب الإبلاغ مسبقا لإعطاء فرصة لشخص آخر.