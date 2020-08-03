جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة .. ضبط 7 قضايا وتنفيذ 79 حكم قضائي

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب " بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (13 ألف جنيه).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (7) قضايا أبرزها (مخالفات السائقين ، مخالفات العاملين).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (873) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية بمضبوطات بلغت (465 قرص مخدر).

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (79) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" : ضبط (2) قضية"هجرة غير شرعية – تزوير إقامة" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.