"لا يمكننا تجاهل الظروف".. 5 مهرجانات سينمائية تتحدى كورونا بفعاليات أون لاين

فرض فيروس كورونا منذ انتشاره في الدول المختلفة، العديد من التغيرات على أهم الأحداث والمهرجانات الفنية، وبسببه ارتبك صناع السينما، ولحسابات متعلقة بالأمان والحد من انتشار الفيروس صدرت قرارات مختلفة من مسؤولي المهرجانات، منها إلغاء بعضها وتأجيل أخرى، أو إقامة المهرجانات افتراضيًا، ليتمّ بالفعل بث أحداث بعض الفعاليات عبر الإنترنت.

في التقرير التالي ترصد "الوطن" أهم الأحداث الفنية التي فضّل صنّاعها إقامتها أون لاين:

مهرجان كان السينمائي

كانت البداية مع مهرجان كان السينمائي، عندما قرر صناعه المجازفة، وبعد سلسلة تأجيلات لأحداث المهرجان، أعلنت إدارته، عن إقامة سوق أفلام كان "أون لاين" والذي بدأ 22 يونيو ويستمر حتى 26 من نفس الشهر.

وجمعت أحداث كان الافتراضية، أكثر من 8500 مشارك، وتمّ تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت، وتوفرت حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل.

والحدث الذي أقيم أون لاين، هذا العام كان يهدف إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما الدولية ومحترفيها.

وضم مهرجان كان الافتراضي، محادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة ومناقشات مائدة مستديرة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.

مهرجان لندن السينمائي

"مثل العديد من الأحداث الحية الأخرى حول العالم، كان علينا أن نجري تغييرات على خططنا للحد من انتشار كورونا"، جملة قالتها مديرة المهرجان السينمائي، تريشيا توتل، مديرة مهرجان لندن السينمائي، بعدما أعلنت في وقت سابق عن إقامة المهرجان أون لاين.

فبسبب تأثيرات كورونا، وعلى خطى كان السينمائي ستقام فعاليات لندن السينمائي في نسخته نسخته الرابعة والستين عبر الإنترنت.

وتمّ الإعلان في وقت سابق أنه سيكون هناك 50 عرضًا أوليًا للمهرجان الافتراضي، يشاهدها الجمهور من المنزل.

كما سيجرى سيتم تقديم كل فيلم مع مقدمة أو سؤال وجواب وستكون هناك محادثات على الشاشة مع كبار صانعي الأفلام والممثلين.

وسيحل الجمهور محل لجنة التحكيم الرسمية للمهرجان، وسيصوت على الجوائز في 4 فئات، وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل افتراضي مباشر.

ومن المقرر، أنَّ يتمّ الإعلان عن البرنامج الكامل، في إطلاق افتراضي في 8 سبتمبر.

مهرجان تورنتو السينمائي

سيقام أون لاين هذا العام بسبب كورونا، وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم الممثلة الإنجليزية كيت وينسليت، بجائزة Tribute في الدورة التي تحمل رقم 45، والتي ستقام من يوم من 10 إلى 20 سبتمبر عبر الإنترنت.

مهرجان Kashish السينمائي

"إنه تشجيع كبير لصانعي الأفلام الذين صنعوا هذه الأعمال في ظل ظروف صعبة" جملة قالها مدير المهرجان سريدهار رانجيان.

وسيقام Kashish Mumbai Queer السينمائي الدولي، هذا العام أون لاين فقط بسبب تفشي فيروس كورونا في مدينة مومباي بالهند، ومن المقرر عرض 157 فيلمًا من 42 دولة.

جوائز إيمي

قالت إدارة الحدث الفني في رسالة إلى الفنانين المرشحين للجوائز لإبلاغهم بأن حفل هذا العام سيكون افتراضيًا يوم 20 سبتمبر.

وطلبت إدارة المهرجان من المرشحين الاستعداد للمشاركة من المنزل، أو في أي مكان يريدون.

وقالت إدارة الحدث الفني: "لا يمكننا تجاهل الظروف، وبصرف النظر عن عدم القدرة على الاجتماع في مكان واحد، فإننا نعترف أيضًا بأن عالمنا يمر بلحظة صعبة من نواح عديدةـ سننتج حدثًا مليئًا بالدفء والإنسانية".