استقبال 1714 رأس ماشية كأضاحي من المواطنين خلال عيد الأضحى بالقليوبية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، اليوم الإثنين، استقبال 1714 رأس ماشية كأضاحي من المواطنين، جرى ذبحها بالمجازر منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى الساعات الـ 6 الأولى من اليوم الرابع بالعيد.

من جانبها قالت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، إنه جرى تكثيف عمليات المرور على المجازر، ونقاط الذبيح المنتشرة بمدن وقرى محافظة القليوبية، والتي يبلغ عددها 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة، وتخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية.

وأضافت "العسيلي"، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه جرى تشكل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ، ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد، وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات، وحرصا على استمرار العمل على دار 24 خلال أيام العيد.