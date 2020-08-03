تحرير 310 محاضر تموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمنوفية

تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية وأماكن تداول بيع اللحوم ومستودعات البترول بنطاق المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على حقوق المواطنين من أي تلاعب خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن عدد من الحملات التفتيشية خلال أيام عيد الأضحى لضبط الأسعار والوقوف على مدى جودة المنتجات المعروضة، أسفرت عن تحرير 310 محاضر تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، منها 178 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و132 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأضاف بأنه من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير 10 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمركز ومدينة بركة السبع لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 4 محاضر لأصحاب مخابز بلدي بمركز ومدينة الشهداء وذلك لعدم وجود شهادة صحية وتجميع دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء، فيما تم تحرير محضرين ضد أصحاب محل جزارة لذبحهم لحوم بلدي خارج المجازر، وتحرير محضر آخر ضد مجهول لتجميعه دقيق بلدي محظور تداوله وضبط 15 شيكارة بمركز ومدينة السادات.

هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بناحية طليا لحيازته وعرضة للبيع شاي مجهول المصدر وضبط 960 كجم شاي، وتحرير محضر آخر ضد مجهول لتجميعه دقيق بلدي محظور تداوله وضبط 10 شكائر دقيق بمركز ومدينة أشمون، كما تم تحرير محضر ضد صاحب هايبر بمدينة شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.