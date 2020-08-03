لو لسَّه مخرجتش.. دليلك لخروجات آمنة وغير تقليدية في آخر أيام العيد

إذا كنت ممن لم يحالفهم الحظ للخروج في أول أيام العيد بسبب الزحام أو حرارة الجو، ومع انتهاء إجازة عيد الأضحى، تستعرض "الوطن" دليلك لخروجة آمنة وغير تقليدية في رابع أيام العيد.

جزيرة المعادي أمام مستشفى القوات المسلحة

تتكون من مجموعة جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية، وسعر تذكرة الدخول في العيد 50 جنيهًا للفرد، وتفتح الحديقة أبوابها للزائرين من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.

يوجد بالجزيرة مركب للتجول حول الجزيرة، كما توجد سيارات، والعديد من المطاعم والكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال المفتوحة.

قصر البارون

ويقع قصر البارون في منطقة قصر الجديدة، إذ شهد خلال الفترة الأخيرة عدد من الترميمات والتطويرات وتم فتح أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطلاب المصريين، ورسوم زيارة بانوراما القصر بتذكرة منفصلة بسعر 20 جنيهًا.

فاميلي بارك

توجد في القاهرة الجديدة عند مدخل مدينة الرحاب على طريق السويس الصحراوي، إذ أعلنت فتح أبوابها أمام الجمهور خلال عطلة عيد الأضحى حتى يوم السبت 8 أغسطس، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء.

وسعر تذكرة الدخول 70 جنيهًا للفرد، شاملة "دخول الحديقة، حديقة الحيوان والسفاري، بانوراما الأسلحة، ثلاث مناطق ألعاب ثابتة".

الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات

ويمكنك الاستمتاع بخروجة مميزة بمنطقة الصوت والضوء في تمام الساعة 7:30 مساءً، وذلك بعد أن أعلنت شركة مصر للصوت والضوء استمرار التخفيضات التي تقدمها على أسعار التذاكر باللغة العربية للمصريين والعرب، بهدف تنشيط السياحة وإتاحة الفرصة للمصريين والعرب الترفيه طوال أيام العيد.

وتبلغ سعر التذكرة العادية 45 جنيها بدلًا من 80 جنيهًا، وسعر التذكرة فئة الـVIP بـ65 جنيها بدلًا من 100 جنيه.

السيرك القومي

يعتبر السيرك القومي خروجة ملائمة جدًا للعائلات، إذ يستمتع الأطفال بفقرات السيرك الممتعة، كما يتميز بوجوده في قلب القاهرة، ويسهل الوصول إليه دون عناء، وتتراوح أسعار التذاكر في السيرك بين 20 و30 و50 و70 جنيهًا.

جرافيتي كود القاهرة الجديدة

اقفز في الهواء الطلق مع شريك حياتك، وتخلص من كل طاقة سلبية بداخلك مع أول مركز ترامبولين في مصر، تجربة ممتعة للغاية وتستحق أن تجربها، يمكنك لعب كرة السلة أيضًا وأنت تقفز على الترامبولين وأن تقوم بالقفز عاليًا دون خوف لتختبر مدى لياقتك، ليس هذا فحسب بل هناك العديد من الألعاب التي يمكنك ممارستها من خلال الترامبولين، سعر التذكرة للفرد 175 جنيهًا للساعة و280 جنيهًا للساعتين، في فروع مول مصر وألماظة، و150 جنيهًا و225 للساعتين في فرع التجمع الخامس، حيث تفتح الأبواب للزائرين من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.

Ski Egypt بمدينة 6 أكتوبر

إذا كنت من محبي الأجواء الباردة والتزحلق على الجليد، فإليك سكيت ماكس وSki Egypt في 6 أكتوبر، لتستمتع بالتزحلق على الجليد في درجة حرارة تحت الصفر، وتطوير مهاراتك في التزلج.

تبدأ الأسعار من 300 جنيه وحتى 1500 جنيه، حسب النشاط الذي تختاره.

The Horror House بالتجمع الأول

هذا البيت مناسب تمامًا لقضاء يومًا رائعًا ومختلفًا لتعيش أجواء رعب حقيقية بعيدًا عن شاشات السينما والتلفزيون، فقد صُمم البيت علي غرار بيت الرعب في ديزني لاند، فكلما كانت قدرتك علي التحمل كبيرة، كلما استطعت أن تجلس في الغرفة مدة أطول، ويتكون البيت من 8 غرف كل غرفة بها مفاجأة مُرعبة وينصح المكوث في كل غرفة ما لا يقل عن 5 دقائق كحد أقصى حسب قوة تحملك، تبلغ سعر التذكرة 140 جنيهًا، ويستقبل الزائريسن من الساعة 10 صباحًا لـ10 مساءً.