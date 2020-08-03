"Citroen Ami" أحدث سيارة كهربائية في باريس: سرعتها 45 كيلومترا بالساعة

دفعت المخاوف بشأن الازدحام المروري وتلوث الهواء لفرض سياسات صارمة على أصحاب السيارات، بل وأجبرت الشركات المصنعة على تغيير استراتيجياتها، وتمّ الإعلان عن أحدث مركبة في باريس لديها مساحة كافية لراكبين فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترًا فقط في الساعة (28 ميلًا في الساعة) ويمكن قيادتها بشكل قانوني بواسطة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا.

وحسب ما ذكره "بلومبرج"، ستصبح "Citroen Ami" الغريبة أحدث حيلة في معركة مكثفة بين 4 من أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا من أجل الهيمنة في العاصمة الفرنسية.

ومن جهتها، قال جان لويس سيمبي، المحلل المقيم في باريس في "إنفست سيكيوريتيز إس إيه": "ستكون مشاركة السيارات عملاً حقيقيًا لشركات صناعة السيارات، على نطاق صغير نسبيًا، "سوف يستخدمون الخدمات مثل صالات العرض وحشد نوع جديد من العملاء."

كانت باريس رائدة في القطاع الناشئ، بدءًا بخدمة مدعومة من المدينة تسمى Autolib في عام 2011، وكان لديها أسطولًا من 2500 سيارة كهربائية وأكثر من 150 ألف مشترك ، لكن الشراكة انتهت في قسوة قبل عامين عندما ألغت المدينة عقد مع المشغل Bollore SA بعد نزاع مالي.