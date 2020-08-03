الحركة الوطنية عن "مصر مستنية تسمع صوتك": حملة وطنية لجميع الأحزاب

قال محمد عزمي، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، وأمين شباب الجمهورية والمرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات الشيوخ، إنّ حملة "مصر مستنية تسمع صوتك.. 11 و12 أغسطس" التي أطلقها الحزب، حملة قومية وطنية ينبغي ألا تقتصر على حزب الحركة الوطنية فقط، مطالبا الأحزاب والقوي السياسية بالتفاعل مع الحملة، التي تستهدف المشاركة، كما أنّ مسار الحرية والبناء السياسي والاقتصادي وامتلاك حرية القرار يبدأ من المشاركة.

وشدد عزمي، في بيان صادر عن الحزب اليوم، على ضرورة أن يكون هدف المشاركة ثابت لكل مواطن مصري، كي تتقدم بلدنا وتنهض من عثرات تواجهها على أصعدة متعددة، مضيفا أنّ مشوار البناء لم يكتمل، والدولة لا زالت أمام طريق طويل من التحديات والصعاب في ظل مؤمرات وحيل تحاك ضدها من الخارج، وأحيانا من عملاء الداخل أيضا.