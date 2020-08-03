القليوبية تتلقى 53 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلنت لجنة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية، تلقي 53 ألف طلب على مدار الفترات الماضية من خلال اللجان الفنية بكل مركز من مراكز المحافظة، مشيرة إلى العمل على فحصها أولًا بأول للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.

فيما عقدت لجنة التصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية، الاجتماع الدورى فى مقر نقابة المهندسين بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، وعضوية المهندس مينا نظمى أمين عام نقابة المهندسين بالقليوبية، والمهندس تامر رمضان أمين الصندوق، مع رؤساء وأعضاء اللجان الفنية للتصالح بحضور ممثل الحماية المدنية عقيد أحمد الشعراوى، ومدير مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس عبدالله العمرى.

وتضمن اجتماع اللجنة مناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه اللجان الفنية وفرض حلول مناسبة لها، إلى جانب استعراض مستجدات تسعير وحساب المبانى، وطرق التعاون لإنجاز الأعمال مع الحماية المدنية.

وأشاد المهندس مصطفى مجاهد، بأهمية دور اللجان الفنية للبت فى ملفات التصالح وإتمام دورها فى صالح المواطن والدولة والعمل تحت مظلة نقابة المهندسين، وخلال الاجتماع أجاب المهندس عبدالله العمرى على استفسارات رؤساء وأعضاء اللجان وفرز المشكلات ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لمصلحة المواطن والدولة فى إطار اللائحة والقانون.

وأوضح "العمري"، أنه يجب اعتماد الرسومات والتقارير من النقابة، لأن النقابة تعتمد المهندسين وليس لها علاقة بمحتوى الرسم أو التقارير طبقًا لقانون نقابه المهندسين 66 لسنه 74، مشيرًا إلى أنه في حال عدم اعتمادها سيتم رفض الرسومات من اللجنة الفنية، وتعطيل الملف لحين اعتماد الرسومات وطبقا لقرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية.