انهيار سد في اليمن والسلطات تطلب إخلاء المنازل أمام السيول
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وكالات
05:20 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
انهار سد الرونة بمنطقة حبابة في محافظة عمران باليمن نتيجة الأمطار الغزيرة والمستمرة، وأطلق الدفاع المدني تحذيرات للمواطنين، طالبا إخلاء المنازل الواقعة في مجرى السيول بالمنطقة.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار السد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
ونقل موقع "البوابة الإجبارية اليمنية" عن مصدر محلي قوله إن "سد الرونة في منطقة حبابة انفجر وانهار جدار حاجز المياه جراء سيول الأمطار الغزيرة".
وأشارت المعلومات الأولية إلى عدم وقوع ضحايا جراء انفجار السد، في وقت تم تسجيل أضرار مادية.
سد الرونة في مديرية حبابة— محمد العامري (@mohamd_alamery) August 3, 2020
يجرف الوادي بعد انفجاره يارب سترك ولطفك
.#اليمن pic.twitter.com/sCe8EnPgf1