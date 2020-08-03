ذبح 1300 أضحية بمجازر الدقهلية خلال يومين بالمجان

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، اليوم، استقبال 1300 أضحية من الأهالي وذبحها بالمجان بالمجازر الحكومية بالمحافظة خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة طوال أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانًا، وذلك لضمان صحة وسلامة اللحوم المذبوحة، والحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على نظافة الشوارع خلال أيام العيد.

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري إن مجازر المحافظة البالغ عددها 25 مجزرًا استقبلت جميع الأضاحي طوال أيام العيد، وقدمت خدماتها للمواطنين بالمجان في ظل اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال كافة الذبائح من الجزارين والمواطنين وتكثيف عدد الأطباء البيطريين بالمجازر، وضمان سلامة اللحوم.