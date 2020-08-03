مصرع مزارع دهسه قطار بالمنيا

لقي، اليوم، مزارع مصرعه، أسفل عجلات القطار أثناء عبوره للجانب الشرقي من شريط السكة الحديدية بزمام قرية أبو عفيفي التابعة لمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من قسم شرطة ملوي، بمصرع شخص أسفل عجلات قطار قادم من محطة المنيا متجهًا إلى الوجه القبلي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ودفعت بسيارة إسعاف وتبين من الفحص، أن الجثة لشخص يدعى "ح م"، 45 عامًا، عامل زراعي، مقيم بقرية المحرص، وأنه حال عبوره السكة الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة دهسه القطار.

كما تبين أن الحادث تسبب فى شطر جسد الضحية إلى نصفين، ونُقل الجثمان لمشرحة مستشفى ملوي العام، وحُرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف، وتولت النيابة العامة التحقيق.