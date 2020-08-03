حار رطب نهارا وأمطار خفيفة على الجنوب.. توقعات طقس 72 ساعة قادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة، خلال الفترة من الثلاثاء حتى الخميس، والموافق من 4 – 6 أغسطس الحالي.

ويتوقع أن يسود يوم الثلاثاء طقسا حارا رطب نهارًا معتدل ليلًا على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل نهارًا معتدل ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب تكون رعدية أحيانًا.

وتنخفض درجات الحرارة يوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل نهارًا معتدل ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح من معتدلة إلى نشطة على بعض المناطق.

أما يوم الخميس فيسود طقس حار رطب نهارًا معتدل ليلًا على الوجه البحري والقاهرة، وتظهر الشبورة المائية على الساعات الأولي، ومعتدل نهارًا معتدل ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وحار نهارًا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد، ويكون الطقس شديد الحرارة جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الثلاثاء 4 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 31.

طقس الأربعاء 5 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 31.

طقس الخميس 6 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 31.