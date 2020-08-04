حظك اليوم الثلاثاء 4-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف برج العذراء بالجدية في العمل، والبحث عن الكمال، وحب المغامرة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة كبيرة وقد يحمّلك المحيطون بك الكثير لأنك قادر على الكثير.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم تتحمل مسؤولياتك بصدر رحب، وتستطيع أن توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.