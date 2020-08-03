إسرائيل تعلن استهداف مواقع للجيش السوري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن طائراته المروحية شنت غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الأهداف المستهدفة شملت مواقع استطلاع، ومدافع مضادة للطائرات، ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

واعتبر البيان، الغارات ردًا على عملية زرع عبوات ناسفة تم إحباطها أمس في جنوب هضبة الجولان.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر "النظام السوري" مسؤولًا عن أي عملية تنطلق من أراضيه، وسيواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بسيادة دولة إسرائيل، على حد قوله.

وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة "نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في منطقة التل الأحمر" في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي، وفي مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق.