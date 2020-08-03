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16 أغسطس.. "الإسكان" تسلم وحدات "سكن مصر" في أكتوبر الجديدة

الوحدات كاملة التشطيب ضمن مشروع متوسطي الدخل

كتب:

جهاد عباس
11:16 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
وحدات سكن مصر

وحدات سكن مصر

تستعد وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتسليم وحدات كاملة التشطيب في مشروع "سكن مصر"، بدء من يوم 16 أغسطس الجاري. 

وصرح مصدر مسؤول فى جهاز مدينة أكتوبر الجديدة،  ل"الوطن"، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بداية من يوم 16 أغسطس، وهي وحدات كاملة التشطيب في مشروع متوسطي الدخل. 

وأضاف أن  هناك مباني خدمية جاهزة بالفعل بالمشروع، ومنها مدارس للتعليم الأساسي والثانوي والحضانات والوحدات الصحية والسوق التجاري والملعب والكافتيريا، أما الخدمات الجاري تنفيذها هي مدارس ووحدات صحية وحضانة وسوق تجاري. 

 

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