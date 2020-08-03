16 أغسطس.. "الإسكان" تسلم وحدات "سكن مصر" في أكتوبر الجديدة

تستعد وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتسليم وحدات كاملة التشطيب في مشروع "سكن مصر"، بدء من يوم 16 أغسطس الجاري.

وصرح مصدر مسؤول فى جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ل"الوطن"، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بداية من يوم 16 أغسطس، وهي وحدات كاملة التشطيب في مشروع متوسطي الدخل.

وأضاف أن هناك مباني خدمية جاهزة بالفعل بالمشروع، ومنها مدارس للتعليم الأساسي والثانوي والحضانات والوحدات الصحية والسوق التجاري والملعب والكافتيريا، أما الخدمات الجاري تنفيذها هي مدارس ووحدات صحية وحضانة وسوق تجاري.