"المضايف" كلمة السر في حصد أصوات الناخبين بالقليوبية

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، والمخصص لها 6 مقاعد بالنظام الفردي منافسة قوية بين 60 مرشحًا، والذين يحرصون على تنظيم زيارات مكوكية للقرى والمراكز، بهدف عقد أكبر عدد ممكن من اللقاءات الجماهيرية والمؤتمرات الانتخابية في أقل وقت ممكن، بسبب اتساع الدائرة الانتخابية، وضيق وقت الدعاية الانتخابية.

وحرص مرشحو ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن، والذي يضم 5 مرشحين يمثلون الحزب بجانب المرشح أبوسريع إمام عن حزب الشعب الجمهوري، على عقد أكثر من لقاء ومؤتمر جماهيري في عدد من المدن والمراكز والقرى، ولقاء أكبر قدر ممكن من المواطنين والناخبين، وذلك بدعم من أمانات الحزب والوحدات القروية، وأيضًا أعضاء الحزب في مجلس النواب، وحث الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية واختيار مرشحي الحزب والقائمة الوطنية.

وشهدت القليوبية عددًا من المسيرات والمؤتمرات للائتلاف في قرى كفر الفقهاء والعمار الكبرى وأكياد دجوي، التقى خلالها المرشحون أبوسريع إمام والدكتور نصيف الحفناوي ومصطفي النفيلي كبار العائلات والأهالي.

في سياق متصل، كثف مرشحو الأحزاب والمستقلون من جولاتهم ومؤتمراتهم في مضايف وبيوت العائلات لكسب أصوات الناخبين، فيما أجرت المهندسة مروة غريب مرشحة مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن جولاتها الانتخابية حيث التقت المواطنيين فى مؤتمر شعبي فى قريه الشقر التابعة لكفر شكر، وبعدها التقت بالمواطنيين بمقرها الانتخابي بمدينة بنها، واستمعت لمشاكلهم ومطالبهم، ووعدتهم بالتواصل مع المسؤولين وحلها.

كما عقد المرشح الدكتور إبراهيم شريف عددًا من اللقاءات مع العائلات لدعوتهم للمشاركة في الانتخابات.