تعيين 8 مدرسين جدد بـ3 كليات بجامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 8 مدرسين جدد بكليات الطب والعلوم والآداب.

وتضمنت القرارات الخاصة بكلية الطب تعيين الدكتور عمرو أبو الفضل السيد بقسم جراحة العظام، والدكتور ضياء الدين صابر أحمد بوحدة جراحة الوجه والفكين بقسم الجراحة، والدكتورة دعاء بهجت عبد الحميد بقسم الأمراض الصدرية، والدكتورة سارة فراج أحمد بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، والدكتورة أمل عادل ريان بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

وفي كلية العلوم عُين كل من الدكتورة أميرة أحمد عبد المنصف، والدكتور أحمد مصطفي عبد الهادي بقسم الرياضيات، وفي كلية الآداب عُين الدكتور عبد الهادي محمد عبد العزيز بقسم الدراسات الإسلامية تخصص "الحديث النبوي وعلومه".