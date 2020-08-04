وزير التعليم: مصر تفخر باستكمال العام الدراسي لكل الطلاب وقت كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ مصر تفخر باستكمال العام الدراسي لكل الطلاب في التعليم العام والفني دون استثناء طالب واحد من خلال منظومة كبيرة لأسلوب التقييم، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا.

شوقي: إعداد مشروعات بحثية لملايين الطلاب لسنوات النقل بما في ذلك الشهادة الإعدادية

وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي عقده لاعتماد نتائج الثانوية العامة والإعلان عن أسماء الأوائل للعام الدراسي 2019-2020، أنَّه تمّ إعداد مشروعات بحثية لملايين الطلاب لسنوات النقل بما في ذلك الشهادة الإعدادية، وكانت هناك امتحانات منزلية للمواد غير المضافة للمجموع والمدارس الدولية.

وزير التعليم: إجراء الامتحانات للطلاب بالخارج إلكترونيا مع إعداد مشروعات بحثية

ولفت إلى أنَّه تمّ إجراء امتحانات للطلاب بالخارج من خلال امتحانات الكتورنية ومشروعات بحثية، كما تمّ إجراء امتحانات إلكترونية لطلاب أولى وثانية ثانوي.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام "2019 - 2020"، معلنًا أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إنَّ هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن" من هنـــا.