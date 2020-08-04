وزير التعليم: نسبة الطلاب الذين حصلوا على 95% لـ 100% بلغوا 18%

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مقارنة فئات المجموع تؤثر على دخول الطلاب الجامعات، موضحا ان عدد الطلاب التي حصلوا بين 95% حتى 100% كانوا العام الماضي 17.3% بينما هذا العام 18%.

وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي عقده لاعتماد نتائج الثانوية العامة والإعلان عن أسماء الأوائل للعام الدراسي 2019-2020، أن الطلاب من حصلوا على من 95% حتى 90% بلغت نسبتهم 18% وهي أقل من العام الماضي، "دة هيساعد التنسيق إنه يعرف ينظم دخول الطلاب للكليات المختلفة".

وأشار إلى أن الطلاب الذين حصلوا من 85% لـ 90% بلغ نسبتهم 16%.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن مساء الأمس أنه سيجرى اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

وأضاف شوقي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".