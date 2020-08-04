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وزير التعليم: نسبة الطلاب الذين حصلوا على 95% لـ 100% بلغوا 18%

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محمد عزالدين
11:15 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مقارنة فئات المجموع تؤثر على دخول الطلاب الجامعات، موضحا ان عدد الطلاب التي حصلوا بين 95% حتى 100% كانوا العام الماضي 17.3% بينما هذا العام 18%.

وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي عقده لاعتماد نتائج الثانوية العامة والإعلان عن أسماء الأوائل للعام الدراسي 2019-2020، أن الطلاب من حصلوا على من 95% حتى 90% بلغت نسبتهم 18% وهي أقل من العام الماضي، "دة هيساعد التنسيق إنه يعرف ينظم دخول الطلاب للكليات المختلفة".

وأشار إلى أن الطلاب الذين حصلوا من 85% لـ 90% بلغ نسبتهم   16%.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن مساء الأمس أنه سيجرى اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

وأضاف شوقي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".       

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