وزير التعليم يعلن أوائل الدمج والمكفوفين

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان الاول على المكفوفين هي الطالبة سامية محمد عبدالرحمن والتي حصلت على 395 ونص بمدرسة النور، كما ان الاول على الدمج الزهراء عبدالله احمد بمجموع 407 ونص من محافظة سوهاج

واضاف ان الاوائل من شعبة الرياضيات 13، 11 ولد وبنيتن، من شعبة العلوم 12 ، 7 بنون و5 بنات ، الأدبي 15 طالب ، بإجمالي 39 طالب من الاوائل المدارس الحكومية المجانية بها 30 طالب من الاوائل

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نتيجة طلاب الثانوية العامة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 – 2020 ، وقال خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة إن هذا العام هو الاخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي مضيفا ان نسبة النجاح بلغت 81,5%