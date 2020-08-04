رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التعليم يعلن أوائل الدمج والمكفوفين

كتب:

محمود عبد الرحمن
11:14 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

 قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان الاول على المكفوفين هي الطالبة سامية محمد عبدالرحمن والتي حصلت على 395 ونص بمدرسة النور، كما ان الاول على الدمج الزهراء عبدالله احمد بمجموع 407 ونص من محافظة سوهاج

واضاف ان الاوائل من شعبة الرياضيات 13، 11 ولد وبنيتن، من شعبة العلوم 12 ، 7 بنون و5 بنات ، الأدبي 15 طالب ، بإجمالي 39 طالب من الاوائل المدارس الحكومية المجانية بها 30 طالب من الاوائل

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نتيجة طلاب الثانوية العامة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 – 2020 ، وقال خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة إن هذا العام هو الاخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي مضيفا ان نسبة النجاح بلغت 81,5%

اقرأ المزيد:

نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر بوابة الوطن بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2020.. قنوات البث المباشر لمؤتمر وزير التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2020.. خطوات الحصول على النتيجة عبر بوابة "الوطن"

نتيجة الثانوية العامة 2020.. شوقي يعتمد النتيجة بعد قليل

خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم.. سجل اسمك ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم الثلاثاء

نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا.. تسجيل الرغبات والحصول على الرقم السري