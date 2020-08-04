وزير التعليم: إتاحة نتيجة الثانوية 2 ظهرا "ويمكن قبلها بشوية"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجرى إتاحة نتيجة الثانوية العامة بموقع الوزارة بدءًا من الـ 2 ظهرًا، "يمكن كمان قبل كده بشوية".

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي عقده لاعتماد نتائج الثانوية العامة والإعلان عن أسماء الأوائل للعام الدراسي 2019-2020، أنه سيجرى كتابة الطريقة التي يتبعها الطلاب للتقدم بتظلم في بيانات صحفية وعلى موقع الوزارة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".