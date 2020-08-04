الحزن يسيطر على أعضاء تشريعية النواب بسبب وفاة النائب العبودي

سيطرت حالة من الحزن على أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إثر وفاة زميلهم بالبرلمان وعضو اللجنة سعيد العبودي إثر تعرضه لآزمة قلبية.

وذلك قبل الاجتماع المقرر عقده بعد قليل، لمناقشة بعض التعديلات على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات لمواجهة "التحرش الجنسي" و"التنمر".

ونظرا لظروف جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، لم يتمكن أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من المشاركة في تشييع جثمان النائب سعيد العبودي من قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكان أعضاء اللجنة قد بدأوا في التوافد على القاعة المخصصة للاجتماع، وقد بدا عليهم الحزن الشديد.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ "الوطن" أن النائب سعيد العبودي كان من النواب المتابعين لكل أعمال اللجنة البرلمانية، وكان يشارك بإيجابية في المناقشات التي تتم على مشروعات القوانن سواء داخل اللجنة البرلمانية أو في الجلسات العامة، وقال "رحم الله لفقيد كان دمث الخلق، ولم نلمس منه إلا الخير، ودمث الخلق ومشهور بالإيجابية داخل اللجنة والجلسة العامة".