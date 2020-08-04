الثالث مكرر رياضيات: أزمة كورونا ساعدتني.. ومتوقعتش النتيجة

بتوتر شديد وقلق بالغ ودقات قلب عالية، تابعت أسرة محمد خالد فؤاد الثالث مكرر بشعبة الرياضيات في الثانوية العامة هذا العام، مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، ومع إعلان الدكتور طارق شوقي أسماء الأوائل، تبدلت أحوالهم سريعًا لصراخ وبكاء وزغاريد وتهاني.

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الطالب محمد خالد فؤاد عيسوى النقيش، بمدرسة الشهيد النقيب محمد محمد، حصل على درجة 409.5، ليحصد المركز الثالث مكرر بشعبة الرياضية، لم يكن يتوقع تلك النتيجة على الإطلاق، على حد قوله، حيث إنه تمكن من معرفتها في أثناء متابعته مع أسرته، منذ قليل، للمؤتمر الصحفي للوزير التربية والتعليم مع أسرته بشكل عادي ليتفاجئون جميعا بتلك النتيجة.

"أنا عملت اللي عليا، وده كان توفيق من ربنا".. بهذه الكلمات عبر الطالب الثالث مكرر عن فرحته البالغة وأسرته بتلك النتيجة، حيث تبدلت أساريرهم سريعا للبكاء والصراخ والزغاريد والتهاني له، حيث سيتمكن بذلك من تحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الهندسة عين شمس أو القاهرة.

العام الثالث الثانوي، مرّ على محمد خالد بطريقة عادية في بادئ الأمر، حيث كان يحصل على دروس خصوصية في كل المواد، ومع أزمة جائحة كورونا التي أدت لتعطيل الدراسة بالنصف الثاني لشهر مارس الماضي، والتزم بالمنزل وسخر وقته للمذاكرة والدراسة بشكل كبير، قائلا: "ده اللي فرق معايا، رغم أن في ناس كانت متفوقة عني معايا، بس ده من كرم ربنا عليا".

ومع بداية الامتحانات، تجاهل خالد مخاوفه البالغة من كورونا، وساعده فيها أن مدرسته وأصدقاءه لم يصابوا بالفيروس وتطبيق الإجراءات بشكل جيد في لجنة الامتحانات، لكنه اصطدم بالاختبارات الصعبة للفيزياء واللغة الإنجليزية، بينما الأسهل كان اللغة الأجنبية الثانية "ألماني".

ووجه نصيحة للطلاب المنضمين العام المقبل للصف الثالث الثانوي بأنه: "ميتوتروش ويحملوا نفسهم فوق طاقتهم، وبس يذاكروا كويسو يعملوا اللي عليهم ويسبوها على ربنا، ويتعاملوا على أنها سنة عادية".