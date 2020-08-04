رش 6 مناطق بسيوة وتنظيف 5 في مطروح

نظم مركز ومدينة سيوة تحت إشراف اللواء وفائي الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، حملة لرش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والأرصفة في 6 مناطق سكنية، كما نظف مركز مرسى مطروح 5 مناطق سكنية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، رش وتطهير مناطق "تابه، وسيدي رحيم، وزقاوه، وأبوبكر الصديق، ومدخل المدينة".

ولفت إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة في مناطق "السوق، وتابه، والغربيين، وأنور السادات، والظافرية، وأغورمي"، وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة.