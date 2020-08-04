عاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي تركيا

أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم، أن زلزالا شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق تركيا.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي، تم رصد الهزة الأرضية في تمام الساعة 09:37 بالتوقيت العالمي، (12:37 بتوقيت موسكو)، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

كان مركز الزلزال على بعد 175 كيلومتراً شمال شرق مدينة غازي عنتاب (يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة)، وبعمق 7 كيلومترات عن سطح البحر.

ولا توجد حتى الآن أي أنباء عن وجود أضرار أو ضحايا.

ويوم الأحد الماضي، ضرب زلزال منطقة تورتوم في مدينة أرضروم شرقي تركيا.

وذكرت وكالة "نيوترك بوست" التركية، أن رئاسة إدارة الكوراث والطوارئ أكدت أن الزلزال وقع عند الساعة 19.46، بالتوقيت المحلي.