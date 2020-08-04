السادسة مكرر أدبي: "فرحتي مكملتش.. توأمي مش في الأوائل"

لم تكتمل فرحة رغدة محمد بيومي، السادسة مكرر شعبة أدبي في الثانوية العامة، بسبب عدم وجود شقيقها التوأم معها في قائمة الأوائل.

وتنتظر "رغدة" نتيجة الثانوية العامة الخاصة بشقيقها التوأم حسن، لافتة إلى أن الفضل يرجع إلى والدتها التي تعبت كثيرا معها هي وشقيقها التوأم.

وقال حسن شقيق رغدة، إن الأخيرة كانت تذاكر أكثر منه، لافتا إلى أن امتحانات العلمي كانت أصعب من الأدبي، مؤكدا أن هناك بعض المواد لم يذاكرها بجدية.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".