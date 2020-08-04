مسؤول إيراني: الحكومة استعجلت رفع القيود وقد نواجه 1600 وفاة يوميا

حذر مسؤول صحي إيراني من أنه قد لا يكون مفر من فرض حكم عسكري في البلاد مع احتمال زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ10 مرات وتسجيل نحو 1600 وفاة يوميا بحلول سبتمبر.

وقال محبوب رضا محمود فر، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء: "سنواجه مرحلة خطيرة في مكافحة الفيروس في سبتمبر المقبل، وفي حال استمرار الوضع الراهن نتوقع أن تتضاعف أعداد المصابين بنحو 10 مرات، وتسجيل 1600 حالة وفاة على الأقل يوميا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "للأسف فإن الحكومة استعجلت في رفع الإغلاق واستئناف الأعمال وهي تكتفي حاليا بتقديم النصائح.. أعتقد أن الحكومة ارتكبت خطأ بقرار إجراء امتحانات الشهادة العامة وينبغي إلغاء جميع الأنشطة التي تؤدي إلى تجمع عدد كبير من المواطنين".

واعتبر محبوب فر، أنه لن يكون أمام الحكومة في الخريف المقبل سوى فرض حجر صحي صارم لمدة شهرين، وهذا لن يتحقق سوى عبر فرض حكم عسكري.

وفي سياق متصل، صرح رئیس جامعة قم للعلوم الطبية بأن مدينة قم تدخل اليوم الوضع الصحي الأحمر مجددا نتيجة ازدياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن مشافي المدينة تمتلئ بشكل يومي والكوادر الطبية تعمل على تقديم الخدمات ليل نهار.

وحسب بيان للصحة الإيرانية، فإن 26 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير بالنسبة لتفشي الوباء، حيث يعتبر 14 إقليما، منها طهران، في وضع صحي أحمر، و12 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2751 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 2598 أمس الاثنين ليرتفع الإجمالي إلى 314786، مع 4132 من المصابين في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وبقي عدد الوفيات اليومية عند ذات المستوى تقريبا (212 اليوم مقابل 215 أمس) وأصبحت حصيلة المتوفين 17617 شخصا، بينما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 272535.