الأولى مكرر علوم: "كنت بعيط كل يوم.. وقفلت المؤتمر قبل ما أسمع اسمي"

حالة من التوتر والقلق عاشتها الطالبة شهد محمد إبراهيم محمد شديد، الحاصلة على المركز الأول مكرر شعبة علمي علوم بمحافظة القليوبية، قبل دقائق من إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم صباح اليوم.

تقول "شهد" إنّها كانت تنتظر النتيجة بقلق شديد، خاصة وأنّ الكثير من أصدقائها حصلوا عليها قبل الإعلان عنها بشكل رسمي، "كلمت بابا يشوف أي حد يجبلي النتيجة لقيته بيقولي جبتي 410 قلتله مش وقت هزار دلوقتي قولي كام بجد، ومكنتش مصدقة".

لم تلقِ صاحبة المركز الأول مكرر بالًا لمؤتمر وزير التعليم الذي انعقد صباح اليوم، وكانت تنتظر ظهورها بشكل رسمي لعدم توقعها إعلان اسمها ضمن الأوائل لهذا العام، إلا أنّ كثرة الاتصالات التي تلقتها من أصدقائها وأقاربها جعلتها تُعيد تشغيل مؤتمر الوزير للتأكد، قائلة: "لقيت ناس كتير بعتالي جزء من الفيديو اللي بيتقال فيه اسمي، فجبت المؤتمر من أوله وسمعته تاني".

شبح الفيزياء يطارد صاحبة المركز الأول

ظروف استثنائية عاشتها "شهد" هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد توقف الدروس الخصوصية بجميع المواد ما أصابها ببعض التوتر، إلا أنّ لجوء مدرسيها للشرح أونلاين، والفيديوهات التي وفرتها الوزارة عبر قنواتها التعليمية جاء دافعًا لها لاستكمال المذاكرة التي توقفت فترة ليست بالقصيرة على حد وصفها.

"كنت بعيط كل يوم من غير سبب".. هكذا وصفت الطالبة شهد الظروف الصعبة التي مرّت بها خلال امتحانات الثانوية العامة، كما أنّ شبح مادة الفيزياء ظل يطاردها طيلة فترة الامتحانات: "مهما كنت بذاكر وبراجع بفضل خايفة منها".

والدة شهد: قفلت المؤتمر قبل ما اسمع اسمها

كان التوتر والقلق سببًا في أن تغلق والدة شهد مؤتمر الوزير، اليوم، قبل أن يعلن أسماء الأوائل، قائلة: "من كتر التوتر مقدرتش أكمل كلمة الوزير، وبعدين اتفاجئت بصحابها وقرايبها بيكلمونا يقولولنا الوزير قال اسم شهد ضمن الأوائل".

وتصف والدتها هذا العام بأنّه كان استثنائيًا من جميع النواحي، خاصة مع ظروف انفصال والدها في بداية العام الدراسي، والتي أثرت عليها بشكل سلبي خاصة مع تنقلها بين بلد والآخر: "كانت خايفة ومتوترة وبقت بتنام كتير ومش عايزة تذاكر ولا تراجع".

وبالرغم من هذه الظروف والصعاب التي مرت بها الطالبة شهد، لم تشجعها والدتها على قرار تأجيل هذا العام موضحة: "كنت عايزة أخلص من التوتر اللي عيشنا فيه وزعلت جدًا لما أجلوا الامتحان أسبوعين".

ولم يفاجأ والد صاحبة المركز الأول بنتيجة ابنته، إذ أنّها اعتادت على الحصول على المراكز الأولى منذ المرحلة الابتدائية، قائلًا: "مش جديد عليها، بنتي كانت طول عمرها متفوقة".