طقس الغد.. مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والعظمى تصل لـ 44

أعلنت الهيئة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، توقعات حالة الطقس غدًا، الأربعاء، الموافق 5 أغسطس الجاري، على مختلف أنحاء الجمهورية نهارا وليلا.

وأوضحت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا ومعتدل ليلا، معتدل على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، أما على شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة صباحا معتدل ليلا.

أما الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية كما أوضحت الهيئة أن خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، ويكون هناك أمطار خفيفة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا "20% تقريبا"، على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد والرياح تنشط أحيانا وتكون مثيرة للأتربة.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر البحرين المتوسط والأحمر فهي تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 24

مطروح 30 23

السلوم 34 22

سيوة 39 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

بورسعيد 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 24

العريش 32 22

رفح 31 23

رأس سدر 39 26

نخل 38 21

نويبع 37 28

طابا 36 29

كاترين 33 24

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 30

مرسى علم 39 28

الفيوم 37 24

بنى سويف 38 25

المنيا 38 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

إدفو 44 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 43 28

شلاتين 39 28

أبو رماد 39 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 37 30