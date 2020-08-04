نموذج استرشادي.. الحد الأدنى للقبول بكليات المجموعة الأدبية لعام 2019

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة 2020 صباح اليوم، وأوضح في مؤتمر إعلان اعتماد نتيجة الثانوية العامة هذا العام أن نسبة النجاح تخطت العام الماضي، ووصلت إلى 81.5%، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء.

وتستعرض "الوطن" بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة الأدبية للعام السابق 2019 كنموذج استرشادي للطلاب كالتالي:

وتنشر "الوطن" نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة 2020، وذلك بعد تعديل الخطأ في نتيجة اللغة العربية، التي أعلنت قبل ساعات.

ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــا، أو عن طريق البوابة الإلكترونية لجريدة "الوطن" عن طريق الدخول على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الصفحة الرئيسية.