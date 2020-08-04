جورج يسري الأول مكرر علوم: "توقعت أنقص درجة بس الإجابة طلعت صح"

قال جورج يسري شحاتة سوريال، الأول مكرر شعبة علمي علوم "منازل"، إنه لم يتوقع أن يلحق بالأوائل حيث وضع لنفسه توقعات بالحصول على 409 أو 408 درجات نظرا لشكه في إجابة أحد أسئلة اللغة الإنجليزية لكنه فوجئ بحصوله على 410 من 410 ليكون الأول مكرر.

سعادة لا توصف عاشتها الأسرة بمجرد سماع نتيجة الطالب المتفوق الذي اختار الدراسة منازل حتى لا يهدر وقته في الذهاب للمدرسة، ومع توالي الأحداث جراء تفشي فيروس كورونا المستجد توقف حتى عن الدروس مما أتاح له وقتا أفضل للمذاكرة والمراجعة.

من 6 لـ8 ساعات متوسط وقت المذاكرة الذي كان يقضيه جورج وهو منكب على كتبه يحصل المناهج، لكن سهر الليالي الذي حصده تفوقها لم ينسيه دور والده الذي سانده وكان له درع ووتد طوال أيام العام، الذي يرعاه ويهتم بطلباته "كان يحضر لي الطعام أو يقدم لي الشاي والقهوة لتشجيعي وأنا أذاكر".

"والدتي متوفيه لكن أبي كان دائم السهر معي يساعدني في كل شيء، ويحرص على توفير كل ما أطلبه"، يقول جورج وهو يتحدث عن دور والده في نجاحه، فكان يساعده في الدراسة ويقدم له كل أنوع الدعم المادي والمعنوي، موضحا أن والده الذي يعمل كبير معلمي مدرسة ديروط الثانوية الزراعية، كان يساعده في المذاكرة ويشرح له مالا يفهمه طوال العام، فكان يقرأ مناهجه ليساعده في المذاكرة.