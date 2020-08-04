196.2 مليون جنيه حصيلة "جمارك الأدبية" خلال شهر يوليو الماضي

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبدالله مدير مجمع الوارد خلال شهر يوليو 2020 عن مشمول 396 شهادة جمركية بجميع الأنظمة، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح، وقطع غيار سيارات وأجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة نحو 11 مليون 744 ألف 213 جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 162 مليون و434 ألف 771 جنيها فيما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة "أرباح تجارية وصناعية"، مبلغ 21 مليون 659 ألف جنيه.

كما قامت إدارة الصادر بقيادة أيمان سلامة مدير الإدارة بإتمام إجراءات تصدير 85 شهادة جمركية بجميع الأنظمة، تم تحصيل رسم صادر عن صنف سيلاج ذرة بمبلغ 395 ألف 800 جنيه.

وبحسب بيان مصلحة الجمارك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر يوليو الماضي نحو 196 مليون و232 ألف و790 جنيها.