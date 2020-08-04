الثالث علمي رياضة بالإسكندرية: فرحان بوضع اسم مدرستي بين الأوائل

قال الطالب يحيى محمد فرغلي، الثالث مكرر شعبة علمي رياضي، إنه سعيد بوجود اسم مدرسته محمد زهران التجريبية التابعة لإدارة شرق التعليمية في الإسكندرية بين مدارس أوائل الثانوية العامة.

وأضاف الطالب لـ"الوطن"، أن المدرسين تعبوا مع التلاميذ، والمدرسة عريقة، ولها اسم، لافتًا إلى أنه استطاع أن يكون بين الأوائل رغم أنه ينتمي لمدرسة حكومية.

ووجه "فرغلي" الشكر إلى المدرسة والمدرسين قائلًا "بحبكم جدًا وشكرًا ليكم".