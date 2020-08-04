رئيس التحرير

محمود مسلم

الثالث علمي رياضة بالإسكندرية: فرحان بوضع اسم مدرستي بين الأوائل

كتب:

مروة مرسى
07:31 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
يحي الثالث علمي رياضه أوائل الثانوية العامة في الإسكندرية

يحي الثالث علمي رياضه أوائل الثانوية العامة في الإسكندرية

قال الطالب يحيى محمد فرغلي، الثالث مكرر شعبة علمي رياضي، إنه سعيد بوجود اسم مدرسته محمد زهران التجريبية التابعة لإدارة شرق التعليمية في الإسكندرية بين مدارس أوائل الثانوية العامة.

وأضاف الطالب لـ"الوطن"، أن المدرسين تعبوا مع التلاميذ، والمدرسة عريقة، ولها اسم، لافتًا إلى أنه استطاع أن يكون بين الأوائل رغم أنه ينتمي لمدرسة حكومية.

ووجه "فرغلي" الشكر إلى المدرسة والمدرسين قائلًا "بحبكم جدًا وشكرًا ليكم".

اقرأ المزيد:

ثالث الثانوية العامة: "كنت متوقع.. وعايز أدخل هندسة زي أخويا"

نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد تعديل خطأ اللغة العربية

طفلة أغنية تررم.. نهال نور تحصل على 84% في الثانوية العامة

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد تعديل مجموع مادة اللغة العربية