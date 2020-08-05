حظك اليوم الأربعاء 5-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يبذل كل ما في وسعه لإنجاح علاقته مع شريك حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم على تنظيم جهودك وأولوياتك ويمنحك طاقة وحيوية وسيعود عليك ذلك بالنفع.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يمنحانك قدرة على التأثير فيمن حولك وتتواصل جيدا معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.