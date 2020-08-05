مطار القاهرة يستقبل 105 رحلات تقل على متنها 10598 مسافرا خلال 24 ساعة

سير مطار القاهرة الدولى يوم أمس الثلاثاء 105 رحلة طيران سفر ووصول لشركات طيران مصرية وأجنبية شملت وجهات دولية وداخلية أقلت على متنها 10598 مسافرا من جنسيات مختلفه.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المطار سير يوم أمس الثلاثاء، 54 رحلة سفر أقلت خلالها 4490 راكبا، فى حين استقبلت صالات الوصول بمبانى المطار الثلاث بالإضافة إلى مبنى المواسم عدد 51 رحلة على متنهم 6108 ركاب.

فيما سيرت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، 25 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من « لندن -باريس - اسطنبول- أثينا - البحرين - الخرطوم - بيروت - نيروبي - روما - فرانكفورت - دار السلام - فيينا - أديس أبابا - واشنطن - أربيل» و رحلتين جويتين إلي «دبي وميلانو وأبوظبي» بالإضافة إلي رحلتين جويتين داخليتين الي كل من «الغردقة وشرم الشيخ» ورحلات الشحن الجوى، مشيرة إلى أن جميع هذه الرحلات، أقلت مايقرب من 2500 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.